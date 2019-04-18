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مصرع 29 سائحاً ألمانياً في انقلاب حافلة بجزيرة ماديرا البرتغالية

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قتل 29 سائحاً ألمانياً في انقلاب حافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد انحرفت عن الطريق، وانقلبت في الظاهر عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.

وقال رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث فيليب سوسا "إن 17 امرأة و11 رجلا قتلوا وجرح 21 آخرون. 

وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها."

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