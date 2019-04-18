اختتام الدورة التأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم، الدورة التأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل التي نظمتها منظمة العون الانساني والتنمية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت بتمويل من منظمة اليونيسيف للطفولة العالمية .

و هدفت الدورة إلى إكساب 14 من الكوادر الصحية بالمراكز والوحدات الصحية بمديريات سيئون , تريم , ساه , رماه , السوم ،مهارات ومعارف علمية للعناية بصحة الطفل لتقليل وتخفيض معدل الوفيات والمرض في المواليد والأطفال دون الخامسة من العمر ،ومفاهيم ومعارف نظرية وتطبيقية وعملية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل من قبل مدربي الدورة من الاطباء والمختصين في تلك الجوانب .

وشدد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ،على اهمية تحويل مخرجات الدورة الى الواقع العملي بالعمل بكل جهد ونشاط وتكثيف الجانب التوعوي الصحي بين اوساط المجتمع مع الاهتمام برفع التقارير الشهرية والفصيلة على النشاط وخلق قصص نجاح في رفع من مستوى الوعي الصحي ونقل الحالات المرضية من الاطفال الى حالات استشفاء بإذن الله .

بدوره اشاد مدير إدارة الرعاية الصحية الاولية بمكتب الصحة مساعد منسق منظمة العون الانساني للتنمية بحضرموت الوادي محبوب العامري بمستوى الانضباط والالتزام للمشاركين والتفاعل اثنى ايام الدورة النظرية والتطبيقية..مؤكدا على اهمية التطبيق الفعلي لمخرجات الدورة في الواقع العملي .

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.