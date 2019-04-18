شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي هــــــام يسعد اليمنيين ويعيد (أسعار الصرف) إلى مستوى معقول .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن صرف الدفعة ال20 إلى البنك المركزي ضمن سلسلة الدعم السعودي للسلع الغذائية الأساسية لبلادنا.

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وأوضح البرنامج أن الإعلان عن صرف الدفعة الـ20 من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي يأتي استمراراً لمساهمة المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في بلادنا.



وبلغت قيمة الدفعة العشرين 56 مليون دولار لدعم القمح، الزيت، الحليب، الذرة، الأرز، والسكر.

وكان قد أعلن قطاع العمليات المصرفية مؤخراً عن وصول الموافقة الخاصة بالدفعة 20 بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي من ضمن الوديعة السعودية.