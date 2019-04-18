شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف العربي والشرعية يتلقون أقوى خبر محزن من هذه الجبهة الاستراتيجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان جبل العود سقط قبل قليل الاستراتجي سقط بيد ملشيات الحوثي ويعد جبل العود الاستراتيجي موقع يطل على دمت وقعطبة ومريس وبخسارته تكون مواقع المقاومة في مريس وقعطبة في خطر

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