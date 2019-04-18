شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. (بالفيديو) سلطات السودان تفاجئ الجميع وتكشف ”السبب الحقيقي” لرفضها استقبال وزير الخارجية القطري بالخرطوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر سوداني أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية.

ونقلت قناة العربية عن المصدر قوله أن وفدا قطريا برئاسة وزير الخارجية غادر الخرطوم بعد ان رفضت السلطات السودانية استقباله،

وعن سبب الرفض أوضح المصدر أن الخرطوم أبلغت الوفد القطري الزائر، بأن الاعراف الدبلوماسية تقتضي وجود تنسيق مسبق للزيارة، وهو ما لم يحدث..



ويأتي هذا الموقف المفاجئ، بعد ساعات من استقبال رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم بالعاصمة الخرطوم، وفدين حكوميين رفيعين من السعودية والإمارات، وبحث معهما المستجدات الأخيرة في الساحة السودانية، وفقاً لما ذكرته وسائل الاعلام..

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