الحوثيون يجهزون للإنقضاض والهجوم على قبائل يافع ومعسكر استراتيجي (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - يجهز الحوثيون للإنقضاض على مديرية الحد – يافع بأبين، بحسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان في البيضاء، عامر الحميقاني.
ووجه الحميقاني كلامه إلى قبائل يافع بأن هناك حملة عسكرية للحوثي يتم تجهيزها في البيضاء لمهاجمة مديرية الحد – يافع ومعسكر العر عبر طريق ذي ناعم وطريق الزاهر.
وقال إنه يقود هذه الحملة قادة حوثيين كانوا في الحديدة من أجل الإنتقام من قبائل يافع لقتلاهم في الحديدة، وأنهم يتناقلون فيما بينهم بأن (رمضان في يافع).
مضيفاً بأن هذا التصعيد من خلال مواجهات يومية بين مقاومة ذي ناعم و آل حميقان لصد الهجوم والتقدمات الحوثية من تلك الجهات القريبة من يافع، والتي تحاول جماعة الحوثي اختراقها للوصول إلى يافع، داعياً إلى الحذر والاستنفار لمواجهة الحوثيين.
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