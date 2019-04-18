شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيارة يوم امس : الريال اليمني يعود ويرتفع امام العملات الاجنبية... تعرف على اسعار الصرف في صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر اسعار الصرف في صباح اليوم شراء السعودي 134

بيع السعودي. 136 شراء الدولار 508

بيع الدولار 518 الاسعار قد تختلف من صراف لآخر بسبب تخبط السوق و خوف الصرافين من التغيرات المفاجئة .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انهيارة يوم امس : الريال اليمني يعود ويرتفع امام العملات الاجنبية... تعرف على اسعار الصرف في صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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