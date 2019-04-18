شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث سعوديات حسناوات يسافرن إلى وادي تهامة بسيارة خاصة لـ تصوير هذا ’’الفيديو المثير’’.. شاهد المفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت ثلاث فتيات سعوديات حلقة تليفزيونية استكشفن فيها المناظر الطبيعية والسياحية الخلابة في وادي لجب والذي يقع في منطقة جازان جنوب غرب المملكة.

ففي حلقة جديدة من برنامج “وين الحين” الذي يعرض على قناة MBC ظهرت مقدمات البرنامج في السيارة وهن في طريقهن إلى وادي لجب وهو من ضمن أودية تهامة ويتبع لجبال الريث وأظهرت الحلقة المناظر الطبيعية الخلابة عن طريق تسلق الفتيات للشق الصخري الذي تخترقه مياه السيول والحديقة المعلقة بـ وادي لجب والتي تشتهر بها تلك المنطقة ويقصدها السائحون في إطار ترفيهي مشوق وحماسي واصطحب مرشد سياحي مقدمات البرنامج في جولة سياحية بالوادي لاكتشاف كافة زوايا المنطقة والجمال ذو الطابع الخاص للوادي الذي يقصده المتنزهين بشكل مستمر في المملكة.



يذكر أن برنامج وين الحين هو برنامج تليفزيوني جديد يهدف لاكتشاف المناطق السياحية الشهيرة في رحلات مختلفة حول العالم وتقدمه 3 سعوديات من المهتمات بالسفر والسياحة هن ” نهال فلمبان، وهيا السماري، وسارة عمر” ويعرض على شاشة “MBC1” كل ثلاثاء في تمام الساعة “09:30” مساءًا، وفي هذه الحلقة تناول السفر الى جازان لتغطية جماليات الأماكن الطبيعية في السعودية.

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