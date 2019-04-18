شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يعلن عن مبادرة غير مسبوقة تقطع الطريق على اخطر مخطط للحوثيين يتم تنفيذه منذ عام 2014م( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم على طباعة الكتاب المدرسي لكافة المدارس اليمنية ابتداءً من العام الدراسي القادم بناء وفقا لطبعة عام 2014م. جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير التربية للتعليم الدكتور عبدالله لملس ومسئولين من المملكة العربية السعودية والامارات والكويت، والامانة العامة لدول المجلس والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

واشاد وزير التربية والتعليم بجهود دول المجلس المساندة لليمن في كافة المجالات، لافتاً الى ان طباعة الكتاب تمثل رافداً قوياً للعملية التعليمية ودعماً مهماً للقطاع التربوي في اليمن .

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع والتجهيزات عمر باسليم ورئيس المكتب الفني عبدالله عثمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون يعلن عن مبادرة غير مسبوقة تقطع الطريق على اخطر مخطط للحوثيين يتم تنفيذه منذ عام 2014م( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.