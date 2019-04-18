شكرا لقرائتكم خبر عن السفير احمد علي” يهاتف نائبا برلمانيا بصورة مفاجئة لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة إخبارية تابعة لحزب المؤتمر (جناح صالح)، أن “السفير السابق في أبو ظبي أحمد علي عبد الله صالح، أجرى امس الأربعاء ، اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبد الجليل جازم، عضو مجلس النواب عن الدائرة 69 محافظة لحج، للاطمئنان على صحته”.

وقالت وكالة “خبر للأنباء”، إن نجل صالح تمنى له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمَّت به، وأن يمنَّ الله عليه بالصحة والعافية للاضطلاع بمهامه الوطنية ومواقفه التي عرف من خلالها في خدمة وطنه ومجتمعه”.

ورفض نواب محسوبون على حزب الرئيس الراحل حضور جلسات مجلس النواب بسيئون بعد أن كانوا وافقوا على ذلك، حيث اشترطوا رفع العقوبات على نجل “صالح” مقابل حضورهم.

