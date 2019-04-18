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الحوثيون بصنعاء يكشفون عن سلاح جديد

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عدن - ياسمين التهامي - كشفالحوثيون اليوم عن سلاح جديد وهو عبارة عن صاروخ باليستي أسموه صاروخ بدر اف.
 
وقال الحوثيون ان الصاروخ الجديد يحاكي من حيث المواصفات صاروخ توشكا الروسي، حيث ينفجر بالهواء وتتوازع شظاياه على مسافرة 350 متر بحسب قولهم كما يمتاز بعدة خصائص أهمها بحسب قولهم: 
عدد الشظايا : 14000 شظية
الإنفجار على ارتفاع 20 متر
دقة الإصابة 3 متر
المدى : 150 كم
شعاع قطر انتشار الشظايا 350 متر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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