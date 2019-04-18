شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون بصنعاء يكشفون عن سلاح جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفالحوثيون اليوم عن سلاح جديد وهو عبارة عن صاروخ باليستي أسموه صاروخ بدر اف.



وقال الحوثيون ان الصاروخ الجديد يحاكي من حيث المواصفات صاروخ توشكا الروسي، حيث ينفجر بالهواء وتتوازع شظاياه على مسافرة 350 متر بحسب قولهم كما يمتاز بعدة خصائص أهمها بحسب قولهم:

عدد الشظايا : 14000 شظية

الإنفجار على ارتفاع 20 متر

دقة الإصابة 3 متر

المدى : 150 كم

شعاع قطر انتشار الشظايا 350 متر .

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