شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن في عدن يصور لحظة نهب أرضه من قبل مسلحين عسكريين.. ويمنعونه من التصوير ويهددونه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن جنوبي يصور لحظة نهب أرضه في عدن من قبل مسلحين يرتدون ملابس عسكرية. وقال بحسب ما يظهر في الفيديو ان الأرض حقه ويملكها منذ 30 عام، ولديه حقوق ثلاثين سنة ويهددونه بحزام أمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن في عدن يصور لحظة نهب أرضه من قبل مسلحين عسكريين.. ويمنعونه من التصوير ويهددونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.