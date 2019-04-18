الميليشيات تقصف مواقع عسكرية ومناطق سكنية بالحديدة

أكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي واصلت قصفها وبشكل مكثف على مواقع القوات اليمنية المشتركة، والأحياء السكنية، على الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، وتركز القصف على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، التي تعرضت لقصف بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات شنت قصفاً عنيفاً على مواقع «ألوية العمالقة» ومناطق مدنية بقذائف الهاون والـ «آر بي جي» والأسلحة الرشاشة والقناصة، ما أدى الى تضرر عدد من المنازل وموجة نزوح جديدة في الأهالي إلى مناطق آمنة بعيدة عن مرمى نيران الحوثيين.

وكانت قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، مساء أول من أمس، وذكر موقع الجيش اليمني أن الطائرة كانت ترصد مواقع وتمركزات قوات الجيش.

وفي تعز، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للواء 35 مدرع من نزع عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في منطقة الأقروض، بما فيها الطريق الرابط بين تعز وعدن عبر تلك المنطقة، والذي توقفت فيه حركة المركبات جراء كثافة الألغام المزروعة.