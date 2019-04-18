تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس

تشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا في السوق المحلية. وكانت الأسعار كالتالي: شراء السعودي 134 Advertisements بيع السعودي. 136 شراء الدولار 508 بيع الدولار 518

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