الجيش يبدأ عملية عسكرية للسيطرة على هذا الجبل بصعدة

واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية وتقدمها في جبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد تمكّنها من شن هجوم معاكس على الميليشيات التي حاولت التسلل نحو موقع جبل الجبادي والتباب المجاورة له، لكن قوات الجيش أفشلت الهجوم وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وشنت هجوماً معاكساً ضد الانقلابيين. وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش شنت عملية عسكرية نوعية لتحرير جبل الصماء.

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