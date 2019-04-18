تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس

ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019م. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :1200 ظهرا. الوصول: 1430 ظهرا . رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1530 عصرا. (توقيت القاهره) الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :2100 مساء. الوصول: 2330 مساء . رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول:1100 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا

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