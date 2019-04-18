الجيش يطهر منطقة جديدة بالجوف

تجددت المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وتمكن الجيش مسنوداً بالتحالف من تطهير منطقة «الظهرة» من عناصر الحوثي، بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات.

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