المقاومة تكسر هجوم حوثي على البيضاء.. والميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية

أكدت مصادر محلية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة المواجهات في جبل حملوس، التي تشهد معارك عنيفة بين عناصرها والمقاومة المحلية التي تمكنت من كسر هجوم حوثي معزز بآليات ثقيلة باتجاه الجبل، ووفقاً لمصادر في المقاومة فإن الميليشيات تستميت في استعادة السيطرة على الجبل الذي يطل على عزلة «قربة» وعزلة «الناصفة» بكاملها من مديرية الزاهر، كما يطل بصورة مباشرة على قرى «الدريعا» و«صلواع» حاضنة المقاومة وقياداتها، ولذلك حشدت الميليشيات 500 مسلح من عناصرها وعدداً من الدبابات والمدرعات لشن هجوم كبير على المقاومة.