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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم

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شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم، استقرارًا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
 الوحدة                      ريال يمني                           دولار أمريكي

الذهب عيار 24            10,362 ريالًا                      41.40$

الذهب عيار22            9,499 ريالًا                        37.95$

 الذهب عيار 21           9,076 ريالًا                        36.22$

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الذهب عيار 18            7,772 ريالًا                       31.05$

أسعار أوقية الذهب            322,262 ريالًا                 1,288$

أسعار جنيه الذهب           72,537 ريالًا                  289.80$

أسعار كيلو الذهب         10,362,112 ريالًا              41,399$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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