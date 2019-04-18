الجيش يحاصر معسكر للميليشيات في إب

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية من محاصرة معسكر السور بمديرية الشعر شرق إب، وشنت قصفاً مدفعياً على المعسكر الذي تتخذه ميليشيات الحوثي منطلقاً لعملياتها في جبهات شرق إب، وشمال وغرب الضالع، وواصلت تقدمها في جبهة «العود - حمك».
وأكدت مصادر ميدانية في جبهة العود سقوط عشرات القتلى والمصابين من عناصر الحوثي خلال اليومين الماضيين، ومن بين القتلى قيادات ميدانية بارزة في صفوف الميليشيات، كما تم أيضاً تدمير عدد من الآليات العسكرية والتحصينات التي استحدثتها الميليشيات في محيط جبل ستر في جبهة حمك، وبيت الصارم.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات المساندة لقوات الجيش اليمني في جبهة الشعر، استهدفت خلالها مواقع للميليشيات في جبل السور، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية حوثية، بينها دبابة.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال هجوم للميليشيات في جبل الستر، فيما قصفت الميليشيات الحوثية بلدات مخلاف العود في مديرية النادرة، ووفقاً لمصادر محلية فإن القصف الحوثي دفع نحو 2000 شخص من الأهالي إلى النزوح.
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