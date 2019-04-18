هذا ما قاله أهالي سقطرى عن مبادرات الشيخة فاطمة

أشاد أهالي عدد من مناطق جزيرة سقطرى اليمنية، بالرعاية والمساعدة الكبيرتين اللتين تقدّمهما الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لأمهات وأطفال الجزيرة، من خلال وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يزور سقطرى حالياً.

وعبّرت الأمهات والأطفال، الذين التقى بهم الوفد، عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها للشعب اليمني عموماً، ولأهالي جزيرة سقطرى خصوصاً.

وكثّف وفد المجلس خلال اليوم الثاني من زيارته لسقطرى، أنشطته التوعوية لأمهات وأطفال الجزيرة من خلال المحاضرات الصحية التوعوية، وزار الوفد عدداً من مناطق سقطرى، ونظم محاضرة صحية تثقيفية في منطقة زاحق، حضرها جمع كبير من الأمهات والأطفال استمعوا للشروط الصحية الضرورية لحياة الأم والطفل، وضرورة اتباعها للحفاظ على صحتهم، كما زار الوفد مناطق محفرهين وستيرو وديكسم، ونظم محاضرات تثقيفية مماثلة شهدت إقبالاً كبيراً من الأمهات والأطفال.

والتقى الوفد، خلال الزيارة، الأمهات والأطفال في هذه المناطق، وتعرف الى وضعهم والتحديات الصحية التي تواجههم، ووزّع الهدايا على الأطفال من سكان هذه المناطق.

وكان وفد المجلس زار قبل يومين، مستشفى الشيخ خليفة في سقطرى، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للأهالي، خصوصاً للأمهات والأطفال، كما نظم الوفد محاضرة توعوية لأهالي منطقة القرية، بمركز القرية الطبي، تركزت حول الصحة العامة للأمومة والطفولة وأساليب الرعاية المناسبة، وكانت منطقة القرية أولى المناطق التي زارها الوفد، في مقدمة قائمة جدول الزيارات التي يقوم بها، وستشمل الزيارات مناطق متعددة في أرخبيل سقطرى، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأهالي.