بالفيديو.. مشروع مسام يطارد فخاخ الموت في اليمن

يواجه اليمنيون في مناطق عدة خصوصا المحررة منها مخاطر الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

ويشكو المواطنون من كثافة الألغام المزروعة في ظل افتقارهم للمعدات اللازمة لنزعها، فيما تحاول الفرق الهندسية نزع الألغام في مناطق عدة.

بعض هذه الألغام تم زراعتها في المباني، المزارع، والأسواق، الأمر الذي يعيق عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بسبب فخاخ الموت هذه.

خطورة الألغام

تكمن الخطورة في وجود كميات كبيرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وخصوصًا المهملة منها، والتي لم يتم إزالتها على وجه السرعة، مما يُمّكن الجماعات الإرهابية من إعادة استخدامها كعبوات ناسفة.

أهداف مشروع مسام

استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، تهدف المملكة من المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن إلى:

١- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

٢- تدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام.

٣- وضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

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في الأرقام

في التفاصيل وبلغة الأرقام، مجموع النزع خلال شهر أبريل 2019 بلغ 2403

مجموع النزع منذ بداية المشروع ولغاية 12 أبريل 2019 بلغ 55180

أما خلال الاسبوع الثاني من شهر أبريل 2019 - فقد بلغ مجموع النزع 1408

مقسمة وفق التالي:

ألغام مضادة للدبابات 565

ألغام مضادة للأفراد 17

ذخائر غير منفجرة 766

عبوة ناسفة 60