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"فيتو" ترمب يُبقي دعم أميركا للتحالف في اليمن

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استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض «الفيتو» ليُبقي على الدعم الأميركي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بعدما طالب الكونغرس بوقفه. وقال ترمب في بيان: «هذا القرار يشكل محاولة غير مجدية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أو في المستقبل».

ورحبت الحكومة اليمنية بخطوة ترامب، إذ اعتبر المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن استخدام الرئيس الأميركي الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير. ووصف أحمد بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن القرار بالشجاع «ويدعم الشرعية اليمنية التي تحاول إيران وأتباعها في المنطقة مصادرتها».

كما رحبت الإمارات بالخطوة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن «تأكيد الرئيس ترمب على دعمه للتحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية»، مضيفاً في تغريدة على حسابه في «تويتر» باللغة الإنجليزية أن «التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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