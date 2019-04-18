"فيتو" ترمب يُبقي دعم أميركا للتحالف في اليمن

ورحبت الحكومة اليمنية بخطوة ترامب، إذ اعتبر المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن استخدام الرئيس الأميركي الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير. ووصف أحمد بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن القرار بالشجاع «ويدعم الشرعية اليمنية التي تحاول إيران وأتباعها في المنطقة مصادرتها».
كما رحبت الإمارات بالخطوة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن «تأكيد الرئيس ترمب على دعمه للتحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية»، مضيفاً في تغريدة على حسابه في «تويتر» باللغة الإنجليزية أن «التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام».
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