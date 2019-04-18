الكشف عن قائمة بـ96 منظمة دولية ومحلية تسلمت 2.6 مليار دولار باسم اليمن.. وثائق

كشف نشطاء حقوقيون عن قائمة بـ96 منظمة دولية ومحلية تسلمت 2.6 مليار دولار باسم اليمن خلال العام 2018 باسم المساعدات الإنسانية. ونشر مسؤول التوثيق في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان رياض الدبعي وثيقتين يعيد نشرها الخليج 365 وقال إنها قائمة مترجمة ب96 منظمة دولية ومحلية، مصدرها موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن المنظمات استلمت أموال المانحين خلال 2018 باعتبارها مساعدات إنسانية للشعب اليمني. المبالغ المسلمة لهذه المنظمات، 2,652,595,525مليار دولار. وختم: سنصل إلى الحقيقة مهما تهرب مسؤولي المنظمات.

من جانبه قال الصحفي محمد المخلافي إن مليارين وستمائة مليون دولار مساعدات دولية تستلمها المنظمات في اليمن.

وأضاف: الكثير تساءل عن هذه الأموال تحت هاشتاج #وين_الفلوس فأتت الدراما الشعبية من داخل مناطق الحوثي كي ترد على عذا التساؤل .. الرقابة المجتمعية يجب أن تفعل وأن يحسب لها مافيا المنظمات ألف حساب قبل سرقة أي دولار" . ونشر مسؤول التوثيق في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان رياض الدبعي وثيقتين يعيد نشرها الخليج 365 وقال إنها قائمة مترجمة ب96 منظمة دولية ومحلية، مصدرها موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة.وأضاف أن المنظمات استلمت أموال المانحين خلال 2018 باعتبارها مساعدات إنسانية للشعب اليمني. المبالغ المسلمة لهذه المنظمات، 2,652,595,525مليار دولار. وختم: سنصل إلى الحقيقة مهما تهرب مسؤولي المنظمات.من جانبه قال الصحفي محمد المخلافي إن مليارين وستمائة مليون دولار مساعدات دولية تستلمها المنظمات في اليمن.وأضاف: الكثير تساءل عن هذه الأموال تحت هاشتاج #وين_الفلوس فأتت الدراما الشعبية من داخل مناطق الحوثي كي ترد على عذا التساؤل .. الرقابة المجتمعية يجب أن تفعل وأن يحسب لها مافيا المنظمات ألف حساب قبل سرقة أي دولار" .

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