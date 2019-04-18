شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يلغون قوات الاحتياط ويعيدون الحرس الجمهوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألغت ما تسمى بوزارة الدفاع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تسمية قوات إلاحتياط على ألوية الحرس الجمهوري في المحافظات التي تسيطر عليها بالقوة، واعادة التسمية السابقة الممثلة بالحرس ابجمهوري.

ونقلت صحيفة 26سبتمبر الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء قرار ما يسمى بوزير الدفاع في حكومة المليشيات محمد العاطفي الذي قالت أنه أصدر الأمر العملياتي رقم ٤ لعام٢٠١٩ م والذي قضى بالتعامل بكافة الوثائق الرسمية والمستحقات الرسمية والمراسلات والجوانب الإدارية والمالية والتدريبية والعملياتية والقتالية. حسب إعلام المليشيات.

Advertisements

وأضاف أمر الحوثي العاطفي ” بإعادة اسم الحرس الجمهوري ووحداته من تاريخ صدور الامر العملياتي الذي أكد عودة الحرس الجمهوري حسب قوله.

وتسعى المليشيات الحوثية بمثل هذه الخطوات إلى محاولة استرضاء عدد من منتسبي ألوية الحرس وعدم انضمامهم إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المحافظات بعد تهميش المليشيات لقوات الحرس وقطع مرتباتها وتعيين مشرفين من قبل المليشيات على تلك الألوية التي يصل عددها إلى 23لواء تنتشر في عدد من المحافظات.

يشار إلى أن اللواء علي بن علي الجائفي الذي قتل في حادثة الصالة الكبرى في أكتوبر 2016 بغارة لطيران التحالف إلى جانب عدد من القيادات العسكرية، كان يقود قوات الاحتياط ومركزها في معسكر السواد جنوب صنعاء، كما عينت المليشيات عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيات خلفاً للجائفي.