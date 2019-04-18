شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليمن يفقدون وعيهم بسبب تعاطي هذا المنتج الخطير .. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مصدر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، شباب وشابات اليمن من الاستمرار في تعاطي الحبوب المخدرة لاحتوائها على مواد خطيرة وضارة بالصحة.

وأوضح المصدر في تصريح “أن حبوب مخدرة ممنوعة يطلق عليها اسم “الحوت” والمعروفة بما يسمى تبغ حوت “فلتر خيني” الشمة الهندية (HOT ) مادة مخدرة وخطرة على الصحة ومسرطنة قاتلة تؤثر على الجهاز العصبي وتميت الخلايا وتتسبب بالهذيان، وزاد انتشارها في الآونة الأخيرة في أوساط الشباب بشكل كبير منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء”.

وبين المصدر أن “هذه الحبوب المحظورة تجعل الشباب يفقدون وعيهم ويمشون بلاوعي ولا يدركون أفعالهم، بل يعيشون في خيالات وحالات هستيرية، قد تتسبب في جعلهم يقدمون على قتل أو اغتصاب أقرب الناس أو الانتحار بعد تعاطيهم لهذه الحبوب”

الجدير بالذكر أن الأسواق المحلية والصيدليات في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى امتلأت بمواد مهربة وغير صحية لا تخضع للرقابة على المواد المستوردة التي تستهدف بشكل خاص الشباب اليمني وتفتقر لأبسط معايير الجودة في ظل تقاعس وغياب السلطات الرقابية المختطفة من قبل مليشيا الحوثي منذ 2014.