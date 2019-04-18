الحوثيون يوجهون صفعة مؤلمة للجيش الوطني

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عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات المتمردين الحوثيين خلال اليومين الماضيين تقدما مهماَ، بالسيطرة على جبل "حلموس" الإستراتيجي بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وبحسب مصادر صحفية في البيضاء فأن مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية تمكنوا من السيطرة على جبل "حلموس" الإستراتيجي الذي يمثل تهديداً للخط الإسفلتي الذي يربط بين "ذي ناعم – الناصفة – الحد يافع".



المصادر قالت أن المتمردين الحوثيين يستميتون في السيطرة على هذا الجبل الذي يطل على عزلة "قربة" وعزلة "الناصفة" بكاملها من مديرية الزاهر، كما يطل بصورة مباشرة على قرى "الدريعا" و"صلواع" حاضنة المقاومة الشعبية ومناطق قيادات المقاومة.



وأضافت أن قيادات المقاومة الشعبية ناشدوا الحكومة الشرعية والتحالف في وقت مبكر وطلبوا بمزيد من التعزيز بالسلاح وإسنادهم من خلال تدخل الطيران لاستهداف تعزيزات الحوثيين إلا أن التعزيزات الحوثية وكثافة النيران وتمكنت من إحراز التقدم والسيطرة على جبل " حلموس الإستراتيجي" .

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