شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول يعلن عن بشرى سارة ستحدث بالمكلا قريبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدران مسؤولان عن موعد إعادة إفتتاح مطار الريان الدولي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في تصريح خاص ان مطار الريان سيفتتح قريبا جدا .

وتوقع المصدر ان يتم اعادة افتتاخ المطار خلال الاسبوعين القادمين ، مشيرا ان اكثر فترة ممكنة لإعادة الإفتتاح لن تكون اكثر من شهر بإذن الله على اكثر تقدير.

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في غضون ذلك اكد مدير عام مطار الريان المهندس انيس باصويطين لعدن تايم ان كافة الترتيبات عمليات الصيانة والتأهيل انتهت في المطار ، لافتا ان بعض من الاجهزة المتبقية وصلت فعلا ولم يتبقى سوى القليل .

واضاف ان الافتتاح سيكون قريبا جدا ، لكنه لم يحدد موعد محدد كون ذلك يقع على عاتق الشركة اليمنية المنفذة والتي تعمل حاليا على استيراد باقي الاجهزة من الخارج .

وتداول ناشطون صورة لحجر التدشين التي جهزت مؤخرا لافتتاح الصالات الخارجية للمطار بحضور الرئيس هادي والتي كان يتوقع ان يفتتحه يوم السبت الماضي اثناء تواجده في سيئون وهو مالم يتم .