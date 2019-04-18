شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول يعلن عن بشرى سارة ستحدث بالمكلا قريبا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدران مسؤولان عن موعد إعادة إفتتاح مطار الريان الدولي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في تصريح خاص ان مطار الريان سيفتتح قريبا جدا .
وتوقع المصدر ان يتم اعادة افتتاخ المطار خلال الاسبوعين القادمين ، مشيرا ان اكثر فترة ممكنة لإعادة الإفتتاح لن تكون اكثر من شهر بإذن الله على اكثر تقدير.
في غضون ذلك اكد مدير عام مطار الريان المهندس انيس باصويطين لعدن تايم ان كافة الترتيبات عمليات الصيانة والتأهيل انتهت في المطار ، لافتا ان بعض من الاجهزة المتبقية وصلت فعلا ولم يتبقى سوى القليل .
واضاف ان الافتتاح سيكون قريبا جدا ، لكنه لم يحدد موعد محدد كون ذلك يقع على عاتق الشركة اليمنية المنفذة والتي تعمل حاليا على استيراد باقي الاجهزة من الخارج .
وتداول ناشطون صورة لحجر التدشين التي جهزت مؤخرا لافتتاح الصالات الخارجية للمطار بحضور الرئيس هادي والتي كان يتوقع ان يفتتحه يوم السبت الماضي اثناء تواجده في سيئون وهو مالم يتم .
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