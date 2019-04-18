شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحـوثي تحاكم ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص



أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خلفية مقتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي السابق صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية للتحالف العربي في الحديدة

وذكرت وكالة سبأ التابعة لمليشيات الحوثي ان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة عقدت صباح اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس المجلس السياسي صالح الصماد في محافظة الحديدة.

Advertisements

وبحسب وكالة سبأ الحوثية ان قرار الاتهام في القضية يتضمن (62) متهما اولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وانتهاء بالمتهم معاذ عبد الرحمن عباس.

وأقرت المحكمة في ختام جلسة المحاكمة الأولى السير في إجراءات نظر القضية فيما يتعلق بالمتهمين المحبوسين احتياطيا، وإرجاء السير في نظر القضية بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم (47) اجنبيا و(5) يمنيين والنشر عنهم في وسائل الاعلام .

وكان القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح الصماد قد لقي مصرعه في غارة للتحالف العربي اواخر شهر ابريل 2018 بمدينة الحديدة .