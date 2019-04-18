اعتبرته ضوء أخضر لاستمرار الحرب في اليمن.. انتقادات دولية ضد فيتو الأحمق “ترامب”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اعتبر رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند أن نقض القرار الأمريكي حول إنهاء الدعم للتحالف من قبل الرئيس الاحمق “ترامب “ضوء أخضر لاستمرار استراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وأضاف “هذا الفيتو من قبل الرئيس ترامب خاطئ على الصعيد الأخلاقي والاستراتيجي. إنه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء، ويترك الولايات المتحدة متمسكة باستراتيجية فاشلة”.

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ولفت إلى أن “اليمن عند نقطة الانهيار حيث يوجد 10 ملايين شخص على حافة المجاعة. هناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، ومن المرجح أن يُقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر”.

ويعتبر هذا “الفيتو”، هو الثاني من نوعه الذي يستخدمه ترامب منذ وصوله للسلطة، بعد فيتو أول كان قد استخدمه منتصف مارس/آذار الماضي، ضد قرار تبناه الكونغرس لتعطيل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال البيت الأبيض إن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب في اليمن. ولاقى القرار انتقادات من منظمات دولية بيد أنه حظي بترحيب إماراتي وسعودي.