نفذ العشرات من الموظفين المنقولين من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى نطاق سيطرة الحكومة الشرعية بمدينة تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.



وقال المشاركون في الوقفة التي نُفذت اليوم الأربعاء أمام مبنى المحافظة المؤقت بشارع جمال وسط المدينة إن الحكومة قامت بنقلهم ادرايا في أبريل 2017 ولم تنقل رواتبهم إلى مدينة تعز.



وطالب المحتجون الحكومة الشرعية بسرعة استكمال نقلهم المالي وكذلك صرف رواتبهم شهريا مع صرف الزيادة 30% أسوة ببقية الموظفين التربويين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. موظفون منقولون من مناطق سيطرة الحوثي يطالبون بصرف رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.