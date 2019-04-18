جميح: الشهيدة أصيلة في إب هي ابنة اليمن كلها

وصف الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح الشهيدة أصيلة والتي استشهدت بنيران المليشيات الحوثية في إب بأنها ابنة اليمن كلها.وكتب جميح بتغريدة رصدها الخليج 365 على حسابه أن عصابة الحوثي توجهت لقرية أصيلة الدودحي بإب-العود،نهض عمها لمواجهة العصابة دفاعاً عن قريته،فاستشهد، واقتربوا من منزل الأسرة، فنهضت أصيلة برشاشها، وقاتلت دون منزلها، وقتلت منهم 4، ثم استشهدت.وأضاف: اليوم شيعت جنازتاهما. أصيلة بنت العود واليمن كلها، وأيقونة النضال ضد كهنوت ممتد لألف عام.

من جانبه قال الإعلامي فارس محمد "سطرت أصيلة الدودحي أنصع المآثر في سفر البطولة والتضحية والفداء، وباتت وعمها يمثلان أيقونة الجمهوريين في مواجهة الكهنوت الإمامي وعصابة الشر والبغي والعدوان الحوثي".