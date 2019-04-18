شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الفتاة التي قتلت 4 حوثيين..استشهدت اليوم في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة الضالع عن استشهاد ‏الشابة أصيلة الدودحي 16 عاما التي قتلت اربعة حوثيين ثم استشهدت اليوم وهي تقاتل جوار عمها في قرية ظفار في جبهة حمك قعطبة ضد مليشيا الحوثي. الصورة من الارشيف

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