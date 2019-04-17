السفارة اليمنية في واشنطن تصدر بياناً حول فيتو ترامب

أصدرت السفارة اليمنية في واشنطن بياناً حول القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الفيتو ضد وقف دعم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأشارت السفارة في البيان الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه إلى أن الحكومة اليمنية تعبر عن امتنانها لهذا الإعلان، الذي يدل على إدراك الإدارة الأمريكية لخطورة الدور الإيراني العابث في اليمن والمنطقة.

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وكان ترامب أوقف مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية والعمليات التي تقوم بها في اليمن ضد جماعة الحوثي والتي أطلقت عليها اسم عمليات "دعم الشرعية".

جاء ذلك باستخدام ترامب لحق النقض "الفيتو" وهو المرة الثانية الذي يستخدمه الرئيس منذ توليه منصبه، حيث قال مخاطبا الكونغرس: "مشروع القرار هذا غير ضروري، ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة الأمريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل".

وأضاف أن مشروع القرار "غير ضروري" لأنه لا يوجد قوات عسكرية أمريكية تدير أو تشارك القوات السعودية في عملياتهم ضد الحوثيين.