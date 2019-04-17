مخلفات قذائف الحوثي تقتل طفلين في حزم العدين بإب

كشفت مصادر محلية عن استشهاد طفلين بانفجار قذيفة خلفتها مليشيا الحوثي الإرهابية في حزم العدين بمحافظة إب .

ونقلت وكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية عن مصدر محلي إن الطفل "بشير عبده محمد سعيد المقبلي" البالغ من العمر 10 أعوام، وشقيه "سلمان" الذي لم يتجاوز ربيعة الرابع، استشهدا بانفجار مقذوف خلفته المليشيات الحوثية في قرية وادي الفتيني بمنطقة العقبة العليا بعزلة الشعاور.

وأوضح المصدر أن الطفلين الشقيقين عثرا على القذيفة غير المنفجرة التي خلفته المليشيات الحوثية وأخذاها للعب بها دون علمهم بخطرها، حتى انفجرت بهما فاستشهدا على الفور.

يشار إلى أن المنطقة كانت شهدت عدوانا لمليشيات الحوثي واجتياحا قبل عامين.

ومديرية حزم العدين هي إحدى مديريات محافظة إب في وسط اليمن. بلغ عدد سكانها نسمة عام تقع شمال غرب مدينة إب علـى بعـد حـوالي كيلومتراً تقريباً، تحيط بها من الشمال مديرية القفر ومديرية وصاب العالي، ومن الغـرب مديرية وصاب السافل ومديرية جبل راس، ومن الجنوب مديرية فرع العدين ومديرية العدين، ومـن الـشرق مديرية حبيش.