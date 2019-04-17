عطية يشيد بجهود الجيش في تثبيت الأمن بالمهرة

أشاد وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني لتثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة .

ووفق وكالة "سبأ" حيا الوزير تضحيات الجيش والأمن في الدفاع عن الوحدة والجمهورية، وحماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على المصالح العامة، وتطبيع الحياة في المحافظة.

جاء ذلك في زيارته اليوم إلى محور محافظة المهرة، واللواء137 بالمحافظة، حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد محمد القاضي وعدد من القيادات العسكرية.

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وحث الوزير أفراد المحور واللواء 137 الى اليقظة الدائمة ورفع الجاهزية والتصدي بحزم ضد المتربصين بزعزعة أمن واستقرار مديريات محافظة المهرة

وذكر أن مليشيا الحوثي ومنذ مؤتمر الحوار الوطني دأبت وبقوة في إعاقة كل خطوة تخطوها القيادة السياسية لإخراج البلد من أزمته، مستخدمة كل الوسائل في سبيل ذلك وفي مقدمتها وسائل القوة والعنف وسفك الدماء، ناهيك عن الألاعيب السياسية والكذب والخداع والتناقض ونقض العهود والمواثيق للحيلولة دون الدولة الاتحادية التي هي خيار كل اليمنيين اليوم.

وأكد بأن إنعقاد مجلس النواب في سيئون قطع الطريق على الحوثيين الذين اختطفوا السلطة التشريعية منذ أربع سنوات، كما أنه خطوة جبارة قام بها فخامة الرئيس في سبيل إستكمال السلطات الثلاث للدولة ” التشريعية والتنفيذية والقضائية”.