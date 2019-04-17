أقدم مسلح حوثي على قتل زوجته وشقيقها أمام أطفاله في قرية مشجعة بمديرية افلح الشام التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية في حجة أن مليشيات الحوثي تتستر على المسلح التابع لها المدعو فهد أحمد صغير بعد أن قتل زوجته وشقيقها وترفض تنفيذ حكم القصاص رغم ثبوت الجريمة عليه، وتتجاهل مطالبة الاهالي بالقصاص.
وأكدت المصادر أن الأهالي في المديرية صعدوا في مطالبتهم بسرعة القصاص من القاتل بعد تستر مليشيا الحوثي عليه ومحاولتها تهريبه .
وأضافت المصادر ان الحوثيين فرضوا على أسرة القتيلين دفنهم بالقوة تحت التهديد بالسلاح من قبل القيادي الحوثي المدعو ابو شهاب يونس الذي يعتبر قريبا للمجرم (ابن خالته) ، وان القاتل هو المشرف الثقافي في المنطقة وهو من الخطباء الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلح حوثي يقتل زوجته وشقيقها أمام أطفاله في أفلح الشام بحجة والمليشيا تنقذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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