أبناء الضالع يشيعون الشهيدة أصيلة الدودحي وعمها في قرية ظفار

شيع جمع غفير في منطقة العود بقعطبة غرب محافظة الضالع، اليوم الأربعاء جثمان الشهيدة أصيلة صادق صالح الدودحي وعمها الشهيد ملازم ثاني حسن صالح علي الدودحي في قرية المحجر بحضور رسمي وشعبي واسع تقدمه قيادات السلطة المحلية وعدد من ضباط وقيادات الجيش الوطني والمقاومة في مديرية قعطبة.

وأدى جموع المشيعون الصلاة على جثماني الشهيدين الدودحي في ساحة مدرسة القعرة قبل أن يوارى جثمانيهما الثرى في مقبرة قرية المحجر.

وكانت أصيلة الدودحي 17 عاماً قد ارتقت إلى بارئها شهيدة بعد أن دافعت عن نفسها وقتلت أربعة حوثيين، بسلاح عمها الذي كان قد ارتقى شهيداً برصاص عناصر حوثية هاجمت قرية ظفار بالعود وحاولت التمركز بالقوة بمنزل الأسرة.

هذا وعبرت أسرة الشهيدة أصيلة وعدد من المواطنين عن فخر واعتزاز قبائل العود والمنطقة بشجاعة الشهيدة وما قدمته من استبسال في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة ورفض تدنيس المليشيات الإنقلابية للمنطقة.