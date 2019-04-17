شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض موكب مسؤول كبير في الشرعية في حضرموت لهجوم مسلح وهذا مصيره ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجا محافظ محافظة المهرة الشيخ "راجح باكريت" من محاولة اغتيال استهدفت موكبه قبل قليل بالقرب من نقطة لبيبُ عند المدخل الشمالي لمدينة الغيضة .
فيما قالت مصدر إعلامية أن محاولة الإغتيال تمت في منطقة رماه شمال شرق حضرموت.
وافادت مصادر محلية بتعرض موكب محافظ المهرة راجح باكريت لإطلاق كثيف من قبل مسلحين مجهولين .
واكدت المصادر ذاتها نجاة المحافظ باكريت فيما اصيب خمسة من مرافقيه اصابات متفاوتة .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض موكب مسؤول كبير في الشرعية في حضرموت لهجوم مسلح وهذا مصيره ‘‘تفاصيل’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.