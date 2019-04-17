شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض موكب مسؤول كبير في الشرعية في حضرموت لهجوم مسلح وهذا مصيره ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا محافظ محافظة المهرة الشيخ "راجح باكريت" من محاولة اغتيال استهدفت موكبه قبل قليل بالقرب من نقطة لبيبُ عند المدخل الشمالي لمدينة الغيضة .



فيما قالت مصدر إعلامية أن محاولة الإغتيال تمت في منطقة رماه شمال شرق حضرموت.



وافادت مصادر محلية بتعرض موكب محافظ المهرة راجح باكريت لإطلاق كثيف من قبل مسلحين مجهولين .

واكدت المصادر ذاتها نجاة المحافظ باكريت فيما اصيب خمسة من مرافقيه اصابات متفاوتة .