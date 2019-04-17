شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يأسر عشرات الحوثيين ويستعيد عتاد عسكري ضخم بينه دبابات وأطقم .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسرت قوات الجيش الوطني، في المعارك التي دارت اليوم، بينها وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، في عدة جبهات القتال في الضالع وإب، عشرات من عناصر المليشيا، وأستعادت عتاد عسكري ضخم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش والمقاومة، حققت إنتصارات ساحقة على مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم ، في جبهة العود ومنطقتي الحديدة والمشراق ، وأستعادت عتاد عسكري من العتاد الذي نهبته المليشيا من معسكرات ومخازن الجيش بعد إنقلابها عام 2014. مضيفاً بأن من بين ذلك العتاد ثلاث دبابات وسبعة أطقم .

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وفي سياق متصل نفذ طيران التحالف غارات جوية اليوم على معسكر السور مما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، وتحويل المعسكر إلى ركام .

هذا وكانت مصادر طبية وأمنية قد أكدت أمس وصول (135) جثة لعناصر الحوثي، إلى ذمار خلال اليومين الماضيين