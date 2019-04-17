شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الإنهيار مقابل العملات الأجنبية..أسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في صنعاء وعدن اليوم الشراء|520 البيع | 523

الريال السعودي : Advertisements الشراء| 138 البيع| 139

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي : الشراء|521 البيع | 524

الريال السعودي : الشراء| 139 البيع | 140

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