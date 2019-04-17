شكرا لقرائتكم خبر عن اول ظهور للفنان "علي الحجوري"(جعفر) بعد الإفراج عنه من احد سجون السعودية.. شاهد كيف تغير( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرج قبل قليل عن الفنان اليمني ” علي الحجوري ” بعد ثلاثة أشهر من احتجازه في سجن منطقة جازان – جنوب غرب المملكة العربية السعودية – بدعوى رفعها مغترب يمني في السعودية ضد الفنان الحجوري بتهمة الإساءة للدين. وقال ‏ رئيس الجالية اليمنية في منطقة جازان ” عبده محمد الشوخي ” إنه تم الإفراج قبل قليل عن الفنان الحجوري بعد مدة ثلاثة أشهر قضاها في سجن المنطقة. كما نشر صورة بعد الإفراج عنه في صفحته على فيسبوك. Advertisements وقال شقيق الفنان الحجوري في وقت سابق لـ ” المشهد اليمني ” إن شقيقه لم يتعرض لأي أذى في السجن مع عدم معرفة أسرته بهوية المواطن اليمني الذي رفع الدعوى ضد الفنان الحجوري غير لقبه الذي يدعى بـ ” العولقي “. وحتى اللحظة لم يعلم ما إذا كان الفنان الحجوري قد حضر جلسات في محكمة المنطقة للرد على الدعوى التي رفعت ضده.

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