القوة الصاروخية تطلق 3 صواريخ على تجمعات قوى العدوان بالضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات قوى العدوان بمحافظة الضالع. وأكد مصدر عسكري يمني بالمحافظة أن “الصواريخ الثلاثة أصابت أهدافها موقعة خسائر بشرية ومادية جسيمة في صفوف العدو”. وأشار إلى أن “إطلاق هذه الصواريخ جاء بعد عملية رصد دقيقة لتجمعات مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ”.

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