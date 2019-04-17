إب: مقتل طفلين بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب بمنطقة "الشعاور"

قتل طفلين أمس الثلاثاء، بإنفجار جسم غريب يعتقد أنه لغم من مخلفات الحرب خلال الاعوام السابقة بمديرية حزم العدين محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لمراسل" يمن شباب نت" إن طفلين من أبناء منطقة العقبة العليا في عزلة الشعاور، قضيا بانفجار جسم غريب كانا يعبثا به في فناء منزل والدهم.



وأكدت المصادر "أن الطفلين القتيلين هما "بشير عبده محمد سعيد المقبلي (10 اعوام)، سلمان عبده محمد سعيد المقبلي(4اعوام)".



ورجحت المصادر "أن يكون الجسم الغريب "لغم حوثي" من مخلفات الحرب التي دارت في العامين 2015 ـ 2016 بين مقاومة الشعاور ومليشيا الحوثي الانقلابية".



وتسببت مخلفات المعارك في الشعاور بمقتل وإصابة عدد من الأطفال والنساء في حوادث مستمرة منذ انتهاء الحرب في تلك المناطق.



وشهدت منطقة الشعاور في مديرية حزم العدين معارك عنيفة بين الأهالي ومليشيا الحوثي الانقلابية استمرت لأشهر سقط فيها المئات قتلى وجرحى وانتهت باقتحام المليشيا للمنطقة وتهجير المقاومين منها.