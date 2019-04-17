العامري يكشف حقيقة خدعة الريال الالكتروني وشركة محمد علي الحوثي

كشف المتحدث باسم شركة النفط المهندس أنور العامري حقيقة ما يسمى الريال الالكتروني الذي أعلنت عنه المليشيا الحوثية .

وأوضح العامري في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أنه بالنسبة للريال الالكتروني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الكهنوتية فهو بعباره بسيطة ، يعني استقطاع جزء من مالك (راتبك ، او رصيدك) .. ويذهب هذا الجزء لجيوب اصحاب الشركة المزودة لهذه الخدمة.

وأضاف: تم استخدامه في بعض الدول النامية والدول التي نشأت فيها حروب مؤخراً، مثل الصومال والسبب قلة السيولة النقدية في البلاد ، وغسيل الأموال ، والإختلاسات والسرقات التي يتم نهبها من قبل مسؤلين في الدولة.

وقال: تم إبتداع هذه الخدمة ، كنظام للتخفيف من إستخدام السيولة النقدية ، والحفاظ على ماتبقى من السيولة الموجودة في السوق، وكما ذكرت لكم مع إقتصاص مبلغ من راتبك ، يذهب للشركة المزودة للخدمة وهذه الشركة المزودة للخدمة في اليمن (ميني ريال) تتبع محمد علي الحوثي.

وأضاف: رغم محاولة تحسينها من قبل بعض موظفي كاك بنك ، وخصوصا التقنيين القائمين على الخدمة ، وأيضاً من قِبل بعض موظفي المواصلات إلا إن عيوبها ظاهرة ومعروفه للجميع ، خصوصاً بعد تطبيقها على موظفي الجهتين.

وقال: من أهم عيوبها :

- قلة عدد المركز أو ماتسمى نقاط البيع

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- وبالتالي الشراء ملزم من مراكز محدوده

- يتم الشراء بأسعار مرتفعة عن السعر الأساسي ، بمبلغ يصل بين 30% إلى 50% (زيادة)

- ايضا محدودية الأصناف التي ترغب بشرائها من هذه المراكز ، فتكون ملزم بشراء الاغراض المتوفرة فقط في هذه المراكز

وتابع: هناك عيوب ومساوئ اخرى ايضاً وطبعا فشلت هذه الخدمة في المواصلات، وخرجت قبل البارحة نقابة المواصلات ببيان قوي وشجاع ، أعتقد ان الكثير اطلعوا عليه وهناك رفض كبير الأن بين الموظفين من التعامل بهذه الخدمة.

وقال: كما فشل تطبيق هذه الخدمة من قبل موظفي كاك بنك نفسه ، وهناك رفض بين الموظفين ، وان كانوا متقبلين الامر على مضض/ وهناك ترتيبات نقابية للخروج ببيان تأييد لبيان المواصلات

وختم العامري: نقابتنا في شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (ذات الدفع المسبق) ، سيكون بيانها لتأييد الخدمة ، وليس العكس وقد ظهر ذلك من تهديد النقابة لبعض الموظفين ، والوشاية والتبليغ الذي تم عن بعض الزملاء للأمن القوي.