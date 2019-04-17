وكيل تعز يطالب التجار مراعاة الظروف وعدم المغالاة بالأسعار

التقى وكيل محافظة تعز ، عارف جامل ، صباح اليوم الاربعاء ، في مكتبه بديوان عام المحافظة ، عدداً من التجار في مدينه تعز ، وناقش معهم الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى قضية النظافة ، والاختناقات التي تسببها ( البسطات ) أمام المحلات التجارية.

وأكد جامل على ضرورة مراعاة أصحاب المحلات التجارية للوضع الاستثنائي لمدينة تعز من الإختناقات المرورية التي تعانيها المدينهدة ، طالباً من أصحاب المحلات التجارية عدم عرض بضائعهم أمام محلاتهم في الشوارع والأرصفة الخاصه بالمشاة.

كما أكد على ضرورة عمل حلول ناجحة للباعة المتجولين والمفرشين لإيجاد أماكن مناسبة لهم للتخفيف من الاختناقات المرورية ، داعياً الجميع إلى تقدير الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة جراء الحصار والحرب من قبل عصابة المليشيات الحوثية.

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وطالب جامل من التجار مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وعدم المغالاة بالأسعار واستغلال حاجة الناس لشراء مطلبات شهر رمضان المبارك.

بدورهم طالب التجار من الوكيل جامل ، قيام السلطة المحلية بواجبها في حمايتهم ومحلاتهم وعدم السماح بابتزازهم من قبل بعض ضعفاء النفوس من المسلحين الذين يترددون عليهم بين الحين والآخر بغرض الجباية خلافاً للقانون.

واكد وكيل المحافظة جامل ، قيام السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، بتوجيه الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة للتجار والمواطنين واتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل الخارجين عن القانون.