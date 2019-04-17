بالصور.. اللجنة الوزارية بالمهرة تزور الجوازات والأحوال المدنية والبحث الجنائي

زات اللجنة الوزارية المكلفة من قبل وزارة الداخلية، بالنزول إلى محافظة المهرة، اليوم الأربعاء، مكاتب الهجرة والجوازات والأحوال المدينة وجهاز البحث الجنائي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تتكون اللجنة الوزارية، من الوكيل المساعد بوزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد علي مسعود، ووكيل وزارة الداخلية للمناطق الشرقية اللواء سعيد علي العامري، ومدير عام أمن المنافذ والمطارات والموانئ بوزارة الداخلية، العميد سعيد ناجي الصلاحي.

واطلعت اللجنة على سير عمل مكاتب الهجرة والجوازات والأحوال الأمنية والبحث الجنائي.

وتعرفت اللجنة على العوائق والصعوبات التي تواجه مكاتب الهجرة والجوازات والأحوال المدينة وجهاز البحث الجنائي.

رافق اللجنة في زيارتها، نائب مدير أمن المهرة، العقيد محمد علي عبدالقادر، ومدير أمن الموانئ والمنافذ بشرطة المهرة، العقيد علي أحمد باكريت، ومساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، العقيد أحمد صالح حسين، ومدير العمليات بمحافظة المهرة، الرائد زكريا اليوسفي.