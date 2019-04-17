بالصور.. وزير الأوقاف يزور قيادة المحور الشرقي واللواء 137 مشاه بالمهرة

زار وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور القاضي، أحمد عطية، اليوم الأربعاء، مقر قيادة المحور الشرق، واللواء 137 مشاة بمحافظة المهرة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، التقى الوزير عطية في زيارته التي رافقه خلالها، وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، قيادات وضباط وأفراد اللواء.

وألقى عطية محاضرة أشاد فيها بتضحيات الجيش الوطني في الحفاظ على النظام الجمهوري، ومشروع الدولة الاتحادية، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتطرق إلى كارثة وأثار الانقلاب الحوثي على الدين والسياسة والنسيج الاجتماعي اليمني، وما أحدثه من تمزيق كبير في اليمن.

وثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساندة الشعب اليمني، ومواجهة التمدد الحوثي في المنطقة.