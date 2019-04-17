بالصور.. إفتتاح مشروع تقوية ضخ المياه لمنطقة صلاح الدين في عدن

أفتتح مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، مشروع تقوية ضخ مياه الشرب لمنطقة صلاح الدين ، البالغ كلفته " 30 " ألف دولار ، بتمويل من منظمة كير العالمية .
ويتضمن المشروع " تركيب أنبوب جديد من نوع بولي إثيلين بطول ' 805 ' متر طولي ، ذات قطر ' 12 ' بوصة ، من خزانات المياه الواقعة خلف شركة مصافي عدن لربطه بخط المياه ذات قطر ' 16 ' بوصة في منطقة صلاح الدين ، بالإضافة إلى تركيب صمامات في خط الأنبوب الجديد والخطوط القديمة بالمنطقة ، وأيضاً بناء غرفة لعمال الخزانات " .
وفي الإفتتاح ، أكد مدير عام البريقة هاني اليزيدي ، على أهمية هذا المشروع الخدمي الهام في تقوية ضخ مياه الشرب وإيصالها إلى منازل أهالي منطقة صلاح الدين بعد معاناة طويلة من ضعفها وإنقطاعها المتكررة للمنطقة ، كون الأنبوب سيرتبط مباشرة من الخزانات إلى منطقة صلاح الدين وفصله عن أنبوب المياه المغذي لعدد من المناطق في مركز مديرية البريقة .
وثمن اليزيدي ، الدور المتميز الذي تقدمه منظمة كير العالمية في دعم ومساندة جهود السلطة المحلية بتنفيذها العديد من المشاريع والأعمال الإنسانية في شتى المجالات الخدمية بمختلف مناطق مديرية البريقة .
من جانبه ، أوضح نائب مدير المنطقة الثانية للمياه المهندس نديم عبدالوهاب أحمد ، أن المشروع يأتي ضمن عدد من مشاريع المياه المعتمدة لمديرية البريقة من قبل منظمة كير العالمية بدعم من البرنامج الفرنسي " cdcsll " في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للوقاية من الكوليرا ، مشيداً بجهود منظمة كير على تنفيذها العديد من المشاريع والأنشطة الخدمية الأساسية التي تحتاج لها مديرية البريقة ومواطنيها خاصة في مجال المياه .
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