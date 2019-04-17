قباطي يصف تحركات غريفيث ومحاولته تجزئة إتفاق السويد بـ"رحلة عبثية"

وصف وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، تحركات المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإقناع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتنفيذ إتفاق ستوكهولم بـ"رحلة عبثية" لتسجيل قصة نجاح .

وقال قباطي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، "توالي مسلسل تجزئة جريفثس لإلتزامات إتفاق ستوكهولم على مدى 4 أشهر لن تثمر بتنفيذه من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران!" .

وأضاف "المسلسل أصبح يجسد رحلة عبثية للبحث عن قصة نجاح بأي وسيلة على حساب مآسي اليمن وعبر مواصلة إسترضاء الحوثيين والتستر على رفضهم الإتفاق وعدم قبولهم بتنفيذه!" .

ويواصل المبعوث الدولي مساعيه لإقناع الميليشيات بتنفيذ إتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وبدء المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار في موانئ المدينة بعد تعديلات طرأت على الإتفاق بطلب من الميليشيات التي تواصل تعنتها برغم التجاوب مع مطالبها من قبل الحكومة الشرعية .